V Masterchefu padle grožnje

V kuhinji ni vroče samo zaradi ognja in ogretih pečic, ampak tudi zaradi ostrih jezikov. Glavna vročekrvneža sta bila tokratinNa izločitvenem testu je Leon navijal za svojo kolegico, ji glasno svetoval, kaj naj naredi in kako. Jerneja je to precej zmotilo in je rekel, da s takim početjem dela ljudi samo živčne. Leon nad tem ni bil navdušen in mu je zabrusil: »Je*i se!« Jernej je takrat vzrojil in mu zagrozil: »Še enkrat mi reči jeb* se, pa te bom tu zažgal. /.../ Daj se malo umiri. Kako se meniš z mano, tele zabito?!« Dlje na srečo ni šlo (ali pa nam tega niso prikazali).Lahko še dodamo, da se je Leonovo vpitje očitno izplačalo, saj je njegovi prijateljiciuspelo: ni bila najslabša, zato je lahko ostala v šovu. A ni manjkalo veliko, pa bi morala svoja šila in kopita pobrati prav ona. Več o tem v članku »Če se ti tako hitro uničijo sanje, ne veš, kako naprej«