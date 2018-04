Usodne krače: Vse se mi je podrlo

Smilili so se ji piščančki

Prva se je poslovila Petra Lorber. FOTO: Voyo.si

29 zavrženih krač

Prva oddaja kuharskega šova Masterchef Slovenija je bila usodna za enega od tekmovalcev, ki so v sklopu prvega izziva v dvojicah kuhali jedi, s katerimi so se morali kar najbolje predstaviti trem sodnikom –in. Tekmovalci so se morali v dvojicah pomeriti za varnost, torej je bilo na balkonu prostora za le osem kuharjev, ostale so čakali črni predpasniki.Na izločitvenem testu so morali ogroženi tekmovalci pripraviti ocvrte piščančje krače, ki pa so bile očitno večji zalogaj, kot so si bili nekateri pripravljeni priznati. Nekateri so bili samozavestni, drugi prestrašeni,pa so se smilili piščančki. Povedala je, da to počne prvič v življenju, zato je upala na pomoč iz univerzuma. Tekmovalci so imeli na voljo neomejeno količino krač, popolno pa so jih morali ocvreti čim več.Krače so največ preglavic delale, ki je pred sodnike postavila kar 29 krač, žal pa so bile vse, tako kot Annine, nepopolne. Sodniki so povedali, da je bilo v tem primeru odločilno, koliko je kdo imel zavrženih krač. V tekmovanju tako še naprej ostaja Anna.Petra je ob koncu svoje kratke kuharsko-televizijske poti dejala: »Najbolj me boli, ker sem dejansko sposobna več kot neke krače spanirati in speči ... Vse se mi je podrlo.«