FOTO: Sandi Fiser

FOTO: Sandi Fiser

LJUBLJANA - V 96. letu je umrl, eden najbolj prepoznavnih slovenskih filmskih igralcev. Prvo filmsko izkušnjo je dobil v prvem slovenskem celovečercu Na svoji zemlji. V sedemdesetletni karieri je ustvaril več kot 230 gledaliških in filmskih vlog.Bitenc, rojen 21. julija 1922 v Ljubljani, je otroštvo in mladost preživel na Gorenjskem. Diplomiral je na Trgovski akademiji v Ljubljani, a se je že v času študija navdušil nad gledališčem, filmom in igralstvom. Med vojno je obiskoval zasebne učne ure pri gledališkem igralcu in režiserju Slavku Janu in leta 1943 opravil avdicijo za sprejem v ansambel ljubljanske Drame. Po koncu vojne je zaključil še štiri semestre na novo ustanovljeni Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani.Med letoma 1943 in 1954 je bil član SNG Drama Ljubljana, nato pa je odšel v Hrvaško narodno gledališče na Reko, kjer je deloval do leta 1958. Za tem je nekaj časa ustvarjal v Beogradu ter v SLG Celje. Kot je pojasnil v enem od intervjujev za STA, je imel v Drami nekaj ljubezenskih afer, kar je postalo problematično, zato se je odločil, da gre. Za zamenjavo gledališča je moral dobiti dovoljenje republiškega sekretariata za kulturo.Prvo, kratko filmsko izkušnjo je dobil v prvem slovenskem celovečernem filmu Franceta Štiglica Na svoji zemlji leta 1948, pravi filmski debi pa je doživel leta 1959 s stransko vlogo nemškega oficirja v filmu Dobri stari pianino. V naslednjem desetletju je posnel skoraj 40 koprodukcijskih filmov, ki so jih tuji producenti snemali v tedanji Jugoslaviji. Pogosto je nastopal v uniformah nemških vojakov.Zaigral je v več kot 40 slovenskih filmih, druge vloge je imel v filmih jugoslovanskih republik ter v koprodukcijah. Nastopal je v stranskih in epizodnih vlogah, pogosto v vlogah negativnih likov, edino naslovno vlogo je odigral v zgodovinski drami Roberta Maurija z naslovom Rabanek, vražji gusar leta 1963.Zelo bogat je tudi igralčev televizijski opus, ki obsega več kot 80 filmov in serij, nastalih v produkciji slovenske televizije, v produkciji drugih jugoslovanskih republik ter tujih televizijskih hiš, ki so snemale v nekdanji Jugoslaviji, so zapisali v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači, ki mu je lani posvetil tradicionalno prireditev Poklon v muzeju.Igralec je leta 2007 prejel nagrado za medijsko legendo, bil je reden gost na družabnih dogodkih.