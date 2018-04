Turist zaradi Omarja Naberja na robu joka

Dobra dela se izplačajo, je prepričan Omar Naber. Z ljubljanskega letališča je do hotela v središču Ljubljane zapeljal turista iz Nizozemske, kar se je temu gotovo za vedno vtisnilo v spomin. Sicer pa je slovenski dvakratni evrovizijski predstavnik znan kot pravi dobrotnik, ki pogosto z majhnimi dejanji polepša dan sočloveku.



»Pred dnevi sem z bratom prišel iz Münchna, kjer sem imel koncert. Na Brniku naju je pričakala bratova prijateljica. V čakalni vrsti za taksi nas je ogovoril starejši gospod z Nizozemske in vprašal, ali morda vemo, koliko stane taksi z Brnika do hotela Lev. Odgovoril sem mu, da bi se meni poštena cena zdela med 20 in 25 €. Šel sem do prvega taksista in zastavil vprašanje v njegovem imenu. Postavil je ceno 55 €. Nemudoma sem se kljub želji po barantanju taksista odločil, da se sploh ne bom pogovarjal in Nizozemcu ponudil prevoz z bratovo kolegico. Povedal sem mu, da s taksisti nima smisla debatirati, ker je vse skupaj predrago. Cene so bile tudi za barantanje postavljene previsoko. Usedel se je v naš avto in po prijetni kratki debati in iskreni hvaležnosti za dobronamerno dejanje nas je pri Hotelu Lev vprašal, koliko dolguje in iz denarnice pomolil 20 €. Seveda smo njegovo ponudbo zavrnili in mu zaželeli prijetno bivanje v naši prelepi deželici. Ni mogel verjeti. Vprašal je: 'Kako vam lahko kadar koli povrnem za vašo lepo gesto?' In itak jaz najglasnejši sem mu odgovoril: 'Samo posredujte to ljubezen naprej. Ničesar nam ne dolgujete.' Tip je hvaležen in z rosnimi očmi rekel: 'Nikoli več z amsterdamskega letališča ne vozim domov sam. Vedno bom pobral neznanca in ga peljal na želeno mesto, kolikor bo v moji moči. Hvala vam za to prelepo izkušnjo. Dobri ljudje še obstajajo. Hvala vam,'« je zapisal Omar in požel val navdušenja med svojimi prijatelji in privrženci.