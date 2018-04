Tudi v drugo bo deklica!

Priljubljeni igralec in komik Ranko Babič je po tednih neučakanosti končno izvedel, katerega spola je otrok, ki ga pričakujeta s srčno izbranko Natašo. Njuni sedemletni Taji se bo namreč pridružila sestrica, Ranko ostaja alfa samec in blažen med ženami. »Če bi se izkazalo, da je fantek, pomeni, da je bilo tisto tam med nogicami tako majhno, da so se zmotili pri določanju spola, kar pa tudi ni v redu,« v svojem značilnem in šaljivem slogu pravi Ranko, ki ga bo druga hči s prihodom na svet blagoslovila konec maja. Ime za deklico imajo že izbrano, a to bo do zadnjega ostalo skrivnost, saj pri tem vztraja starejša sestrica Taja, ki se dojenčice neizmerno veseli. »Pripravljena je, da prevzame vlogo starejše sestre,« še pravi ponosni očka.