Tri dekleta, en moški, vroča noč in ljubezenski ugriz

Ena izmed udeleženk oddaje Ljubezen po domače se je brez obotavljanja odpravila v moško sobo. Sodeč po Dorotejinih besedah, se je moralo dogajati marsikaj: »Včeraj nisem spala ponoči, ker je bilo malo preveč glasno. Ne zdi se mi prav, da je šla Tamara k njemu spat. Jaz ne grem kar prvi dan k moškemu! Mislim, da ni vzgojena! Ne moreš kar k moškemu ...«



Tamara in Renato Lužar, ki izbira med tremi, sta noč preživela skupaj. Kot kaže, pa vsaj eni to ni bilo všeč. Ob zajtrku se je precej petelinila, Tamara pa ji je odgovorila: »Med nama se ni zgodilo nič, bila sva objeta na postelji. To je bil boljši način, da ga spoznam, saj se sicer mora ukvarjati z vsemi tremi.« Doroteja je na njegovem vratu opazila ljubezenski ugriz. Renato pa je dejal: »Tamara je spala pri meni, ker je bila mrzla noč. Malo sva se stiskala, nič drugega.«