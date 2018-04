Tomaž izdal rdeče? Nažrl se je sladic, a točke podelil modrim

Rdeči skupini se tudi ta teden ne piše dobro. Po sladkem izzivu so namreč prepričani, da jih je Tomaž izdal. Pravilo igre je bilo, da so tekmovalci metali kocko, še pred tem pa so povedali, ali bodo v izzivu sodelovali ali ne. Vsi, razen Tomaža, so se sladki skušnjavi uprli, in čeprav je bolje kazalo rdeči skupini, se je zgodilo ravno nasprotno.



Tomaž, ki se je odločil, da se bo sladkal, je vrgel šest, kar je pomenilo, da mora pojesti šest porcij. A se mu je ustavilo pri peti. Prepričan, da bo bruhal, če bo nadaljeval, je nasprotni ekipi podelil šest točk in zmaga je romala v njihove roke. To pomeni, da bo modra ekipa imela tri kilograme prednosti pri tehtanju.



Rdeči so Tomažu močno zamerili, da se je ustavil pri peti sladici. Prepričani so celo bili, da je to storil namerno in da je sabotiral rdečo ekipo. Zaradi njegovega dejanja se zdaj Marta in Maja počutita ogroženi. Edo pa ga je celo označil za gnilo jajce in dejal, da se za svoja leta ne vede normalno. O njegovi pokvarjenosti in taktiziranju so tekmovalci razpravljali dolgo v noč.