Temu se reče presenečenje za gostinca! Z bagrom so ga morali pripraviti!

Okrogli jubilej, ki ga praznuje eden najbolj znanih in priznanih gorenjskih gostincev Tomaž Hrovat - Gorjanov iz Komende se je danes popoldan začel prevešati v vrhunec. Praznovanje traja že cel teden v njegovi organizaciji. To, kar se trenutno dogaja par 100 m od njegovega gostišča pa mu pripravlja skupna prijateljev, večino druži ljubezen do tenisa.



Postavljajo mlaj, hkrati so okrog kraja izobesili tudi »jumbo« plakate. In, da je delo res veliko dokazuje postavljanje mlaja, saj morajo za to uporabiti celo bager. V bližini je nared tudi ansambel, ki bo dodatno popestril dogajanje. Zagotovo pa bo najbolj od vsega presenečen prav slavljenec, ki za to sploh ne ve.

Gorjan je sicer znan po tem, da je bil zadnjih nekaj let sponzor ameriške in kanadske smučarsko-skakalne reprezentance, v prejšnji sezoni pa je podpiral bolgarske in kazahstanske smučarske skakalce, kar je svojevrstna zanimivost.