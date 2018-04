Tekmovalka iz Zvezde plešejo razkrila še en talent

Slavko Bobovnik odgovarja besnemu državljanu

LJUBLJANA – Vili Kovačič, glasni nasprotnik drugega tira in pobudnik referenduma o njem, je prepričan, da se mu godi krivica. Na voditelja oddaje Odmevi je naslovil zapis, v katerem mu očita, da so na državni televiziji v oddaji, ki jo je vodil Slavko Bobovnik, izrezali njegovo izjavo. Na spletni strani Davkoplačevalci se ne damo več je zapisal, da zahteva popravek in objavo originalne