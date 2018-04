Tanja Ribič spregovorila: Grem skozi težke trenutke  

»Zadnje čase se ne javljam veliko, ne le zato, ker veliko delam in potujem, v bistvu mi vse to pomaga, da grem lažje skozi težke trenutke ... Nisem hotela pisati o tem, vendar sem se na koncu le odločila, da spregovorim, kot opozorilo, da se take stvari ne bi ponavljale,« je začela svoj zapis na facebooku igralka in pevkaV zapisu, ob katerem se bo marsikomu orosilo oko, je razkrila, kako hudo je z njeno mamo, očetom in teto. »Z mamico sem izjemno povezana, naučila me je vsega, kar sem, vedrosti, ljubezni, igrivosti. Ona je bila pojem vsega tega. Vse življenje se je razdajala za druge, sama pa pozabljala živeti. V Trbovljah je bila živa legenda,« je zapisala in v nadaljevanju razkrila, kako se je njena mama tudi v zadnjem času razdajala za svojo sestro in dementnega moža.Kljub zdravstvenim oviram je redno obiskovala moža v Šmarju pri Jelšah in sestro v Celju, a je nekega dne dobila hladno prho od zdravstvenega osebja. Ta je bil tako hud, da je pustil posledice tudi na njenem zdravju. Ko naj bi zdravnica njeno sestro odslovila domov, je menda to Tanjino mamo močno prizadelo. »Moja mami pa je po tem razgovoru vso pot od Celja do Ponikve jokala. Meni tega ni priznala, povedala mi je kasneje njena prijateljica. Od doma je pobrala samo nekaj stvari in se odpravila v Šmarje k očetu. Od tam sem ta večer dobila klic, da je mojo mamico zadela možganska kap ... Tako kot vsaki ljubljeni hčerki se je tudi meni sesul svet. Iz vedre ženske, ki se je sama odpravila sankat, je zdaj postala negibna bolnica. Sicer z veliko volje, še vedno nasmejana in pripravljena se ponovno naučiti govoriti. Ne bom obtoževala in rekla, da je kdor koli kriv za to, a grobi prijemi pri starejših ne naredijo nič dobrega. Pri nikomur! Sočutje pa tudi nič ne stane, je pa čedalje bolj pogrešano,« je zaključila Tanja.Celotni zapis, ki ga je objavila na svojem facebooku, lahko preberete spodaj.