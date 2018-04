Spremljate Delovno akcijo? Potem se zagotovo sprašujete, kje spijo mame

Pred manj kot mesecem so na komercialni televiziji Pop TV začeli predvajati oddajo Delovna akcija. V njej tistim, ki to potrebujejo in po njihovem mnenju zaslužijo, prenavljajo stanovanja. Dve oddaji sta že mimo in dve družini so že razveselili. O tem ni dvoma, da so jim življenje obrnili na bolje. A če se je po prvi oddaji zdelo, da je mamica ostala brez postelje zaradi pomanjkanja prostora, gledalcem ni bilo čisto jasno, zakaj je brez postelje ostala tudi mamica v drugi oddaji. Na nas sta se obrnila dva bralca in sprašujeta, kako to. Ob tem izpostavljata trpljenje, ki sta ga obe mamici preživeli.



Po odgovor smo se napotili na Pop TV, od koder so sporočili, da je stanovanje Polone in Tjaše iz prve oddaje veliko 30 m2, zato je »Tjaša dobila svojo sobico in svojo posteljo, Polona pa udobno sedežno, ki se raztegne v posteljo«.



»Stanovanje družine v drugi oddaji ima 60 m2. Zakonsko posteljo sta dobili hčerka in vnukinja, dodatno spalnico pa je mama odstopila možu, ki je dobil prepotrebno posteljo, prilagojeno invalidom. Za njen udobni počitek smo zlomljen divan nadomestili z udobno sedežno garnituro, ki se raztegne v posteljo,« so pojasnili.