Slovo Ksenije Benedetti

S predsednikom vlade. FOTO: Matej Družnik

S predsednikom države. FOTO:

Šefinja protokola RSpo 18 letih zapušča to službo. Premierja in predsednika (sedež protokola je na Erjavčevi 17, kjer ima svoje prostore tudi predsednik republike) je s svojo odločitvijo že seznanila, s funkcije pa bo sestopila 1. oktobra. Gre za čisto njeno odločitev, saj si je zaželela v življenju početi (še) kaj drugega, je povedala v oddaji Studio City na RTVS.Odločitev je v njej zorela kakšno leto in zdaj še šefinje protokola, ki se je na funkciji obdržala kljub menjavanju levih in desnih vlad, nič ne bo zadržalo. Med drugim je razkrila, da bo ustanovila akademijo za protokol.Leta 2000 je Benedettijevo, ki je poročena z, ustoličila desna vlada. Prejela je vabilo in se ga odločila sprejeti. Takrat je vedela, da njena služba utegne trajati le nekaj mesecev, a se je končalo drugače. Svojo pisarno je že pospravljala, pri naslednikupa se je očitno tako dobro odrezala, da je na funkciji ostala še dneve, mesece in leta. In tako vlado za vlado. Ob tem dodaja, da je njena služba mandatna, vseeno pa ji je uspelo dolgih 18 let ostati na vrhu protokola RS. Njena skrivnost? Ni delala za leve in za desne, ampak za državo in z dobro ekipo.