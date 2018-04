Skrivnostni tatu Reke ljubezni

Lara in Tadej iz Reke ljubezni FOTO: POP TV

Bo Blaž Valič v vlogi Janeza pred kamerami razkril skrivnostno tetovažo? FOTO: KSAVER ŠINKAR

Zgodbe in liki v televizijskih nadaljevankah so pogosto plod domišljije, ni pa vedno tako niti ni to striktno pravilo. Zgodi se namreč tudi, da zaplet nastane na podlagi resničnih ljudi in dogodkov, ki jih snovalci vključijo v zgodbo in dogajanje. Takšno idejo so že v prvi sezoni Reke ljubezni dobili tudi avtorji te nadaljevanke.Zadeva pravzaprav ni od včeraj, zanjo so vedeli že tako rekoč od začetka in jo vključili zgodbo. Že ob sestavljanju igralske ekipe in dodeljevanju vlog je igralecrežiserjumed drugim omenil, da ima že nekaj časa tatu, imenovan tatu neskončnosti.Podatek so si takrat zabeležili, saj nikdar ne veš, kdaj ti lahko pride prav. Levstik je to spretno vključil v zgodbo in dogajanje, ki ga spremljamo na zaslonih v pravkar začeti drugi sezoni.In kako?, ki upodablja Sonjo Medved, so med televizijsko garderobo dodelili verižico z enakim motivom in jo še tako povezali z Valičevim likom Janeza Smoleta. Zgodba se namreč razpleta tako, da se izkaže, da sta Sonja in Janez že od nekdaj zaljubljena, v nekem trenutku pa sta se zaradi usode, ki jo piše življenje, razšla in Sonja se je poročila z Bojanom ter pristala v nesrečnem zakonu.Sonjino verižico z motivom neskončnosti si bodo gledalci lahko na zaslonih ogledali že v kratkem (če si je že niso), drugo vprašanje pa je Valičev oziroma Smoletov tatu, igralec je namreč glede tega precej skrivnosten. Kot smo izvedeli, ga ne želi pokazati. Ali to pomeni, da ga ne želi razkriti le za medije, v nadaljevanki pa ga bo, ni znano.