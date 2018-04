Romantika pa taka: Prišle ste delat, ne pa spat!

V oddaji Ljubezen po domače je bilo spet pestro. Dekleta so prepričana, da je Milan tokrat prestopil mejo. Tudi Anna je bila negativno presenečena. Pričakovala je, da bo bolj nežen in romantičen, namesto tega pa je ob nepremišljenih izjavah 65-letnika doživela hladen tuš.



Na Milanovi kmetiji namreč tisto jutro ni bilo ne duha ne sluha o romantiki. Dekletom je dejal, da so prišle delat, ne pa spat, potem pa so začele protestirati. Pavla je pričakovala bolj spoštljiv odnos. A Milan se ni pustil motiti. Povedal je, da bo Anno odpeljal na zmenek, ko pa se vrne, naj bo hiša kot iz škatlice. Svetlolasa blondinka mu je na zmenku dejala, če jo bo želel osvojiti, se bo moral spremeniti za »300 odstotkov«. Kot je izpostavila, se bo moral malce umiriti in se ne tako hitro odzivati na stvari. Postavila pa je tudi pogoj, da se v celoti odpove alkoholu.



Milan je na vse to dejal, da se bo spremenil. Ali mu bo resnično uspelo, pa bo pokazal čas.