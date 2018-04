Velikonočna jajca FOTO: Reuters

Ko se pri teorijah zarote govori o različnih klanih, masoneriji, bilderberški grupi in podobnih, se nikjer ne omenja frizerjev. Kot kaže, so veliko bolj suvereni in ne potrebujejo politične promocije.

Danes je petek. Veliki petek. Kot pravijo, na ta dan utihnejo še orgle v cerkvi. Odstranjeno naj bi bilo tudi okrasje. Danes bo Romanca vzela v roke bilice. Šla bo tudi k frizerju. Danes Romanca farba bilice. Ko bi se ravnali v skladu s praznikom, bi morala biti odstranjena šminka na fasadi in upoštevati bi bilo treba, da orgle utihnejo. Ko bi res orgle utihnile in bi bilo okrasje odstranjeno, bi to pomenilo, da je veliki petek moški praznik. Praznik moškega trpljenja. Enako kot imajo ženske dan žena. Šalo na stran, vendar so tudi prazniki del našega vsakdana. Nekatere navade so tesno povezane z lokalnim okoljem in hodijo ter se prilagajajo povezavi z družbo, v kateri so prisotne.Praznike kot tudi druge stvari lahko razumemo dobesedno ali v prenesenem pomenu. Marsikateri moški pojmuje te praznike dobesedno. Izgine na veliki petek in se pojavi šele v nedeljo. V tem primeru orgle ponovno zapojejo v vseh svojih tonskih zmožnostih. Šege in navade po navadi izhajajo iz majhnih skupnosti. Plemenskih. Ni pomembno, ali so te majhne skupnosti na podeželju ali se tvorijo v velikih mestih. Gre za sistem, mrežo povezanih oseb, ki se poznajo, lahko pa se tudi ne poznajo. Ključ je, da vedo nekaj druga o drugi.Fenomen teh povezav je, da velikokrat vedo o tebi več, kot veš ti sam. Ta efekt frizerskega salona je zalo zanimiv, ker lahko informacija glede na število interpretov dobi prav nasprotni pomen, kot ga je imela v osnovi.Z modernizacijo in informatizacijo frizerskih salonov je tudi ta veščina izgubila svojo kakovost. Danes te frizer naroči na točno uro in ni čakanja v vrsti. Ko je bilo naročanje še bolj ohlapno ali pa ga ni bilo, je veščina reciklaže informacij imela svojo pomembno pozicijo v družbi. Pomen te veščine je bil velikokrat podcenjen. Na podlagi recikliranih informacij, ki so se kreirale ali reinterpretirale pri frizerju, so se sestavljali ali razpadali zakoni, sprejemale tako gospodarske kot tudi politične odločitve.Iz Murske Sobote je znana govorica, ko je mesto direktorja slovite Mure prevzel neki gospod, ki je dotlej vodil eno soboških gostiln. Skratka govorilo se je, da je njegova žena pri frizerju slišala, da bi bilo dobro, da Mura šiva vojaške in druge uniforme. In so začeli šivati uniforme. Toliko o strategiji, toliko o moči frizerja v lokalnem okolju. Zastonj ekonomska fakulteta izobražuje magistre in doktorje, ko se na koncu odločitev sprejme pri frizerju. Mogoče bi veljalo na ekonomiji uvesti smer frizer, ker, kot kaže, lahko prepreči veliko večjo katastrofo kot vsi tako imenovani lobisti skupaj.Marsikateri poklic je z informatizacijo družbe izgubil svojo veljavo, serviserji pisalnih strojev so na primer izginili čez noč. Z začetkom masovne uporabe računalnikov je cela panoga ostala na supu in val je bil tako močan, da so se dejansko prekopicnili. So pa nekateri, tudi tradicionalni poklici, ki ne glede na razvoj informatizacije kljubujejo kolesu časa. Eden takih je vsekakor frizer. Ni še aplikacije, ki bi vam naredila frizuro, poleg tega pa za zdaj še vsej filmski in zabavni industriji ni uspelo nadomestiti tega pristnega občutka, ko te ima frizer na stolu in ti razlaga, kaj in kako bi moralo biti narejeno na politični ali gospodarski ravni. Če zdravniki in profesorji zelo hitro pokleknejo pred sladkobo političnega udejstvovanja in želijo vpliv, ki jim ga daje družba zaradi njihovega poklica pretopiti v politični kapital, so na tem mestu frizerji veliko bolj etični.Ko se pri teorijah zarote govori o različnih klanih, masoneriji, bilderberški grupi in podobnih, se nikjer ne omenja frizerjev. Kot kaže, so veliko bolj suvereni in ne potrebujejo politične promocije. Veliko zdravnikov, pravnikov in profesorjev se poda v politične vode. Nekaterim uspe ohraniti kakšen mandat, nekateri pogorijo na prvem zicerju. Frizerja pa le redko najdete v prvi vrsti tistih, ki se naslikavajo v politiki. Oni rulajo, oni ne potrebujejo promocije. K njim pridejo vsi. Tisti, ki ne hodijo k frizerju, tudi nimajo političnega vliva. Poglejte, kako malo vplivnih politikov je brez las. Le ti so statistična napaka v sistemu. In za vüzem se splača dobro pripraviti. Takrat pridejo domov tudi tisti, ki jih vse leto ni. Tudi tisti iz Lublane. Na šunko baje, vendar bodo šli tudi k frizerju. Vsekakor jih bo zanimalo, kaj je novega, kaj se v vesi dogaja, kdo je koga in kaj dela Romanca. Če vas to zanima, lahko povemo, da je Romanca bila pri frizerju, zdaj pa farba bilice. Kaj so rekli pri frizerju, naj za zdaj ostane skrivnost. Tako je to v malon varaši.