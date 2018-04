Regina z modnim turbanom

Hannah Mancini in Nejc Simšič

Na novi lokaciji, v filmskem studiu Viba film, je odprta nova sezona Ljubljanskega tedna mode. Prvi letošnji ljubljanski modni teden je spet prinesel nekaj svežega postzimskega in prijetno spomladanskega vetra s kreacijami mladih oblikovalcev z naravoslovnotehniške fakultete.Po svežem uvodu so svoje poletne kolekcije predstavili še Nebo,, Belgrade Fw Showcase,, Kalastore,, Nitoya in Lore. Tako se je fashion week zopet začel s pestrim naborom domačih in tujih oblikovalcev, ki niso razočarali.Kaj se bo nosilo letošnjo pomlad in poletje, si je prišla ogledat, ki je kar stalna obiskovalka modnih dogodkov. Pevka redno sledi smernicam in velja za veliko podpornico naših oblikovalcev. Tokrat si je revije ogledala z, po koncu modnega spektakla pa je svoje mnenje o videnem zaupala tudi manekenkam.Po modni brvi se je zopet sprehodila, ki je značilne magenta lase zamenjala z modro barvo. Po družabnih omrežjih sodeč je bilo pevki dovolj, da so jo barvno kopirale številne pevke, zato se je odločila za spremembo. Raiven je na brvi takoj padla v oči, novi videz pa ji bo prišel prav tudi v gledališki predstavi Trojanke, v kateri bo uprizorila Kassandro, princeso in hčerko trojanske kraljice Hekabe.Med obiskovalci smo opazili tudi pevko, ki je tokrat prišla s turbanom na glavi. Oranžnolaska je svojo opravo kombinirala z detajli rdeče barve, kar se je odlično ujemalo tudi s koktajlom v njenih rokah.