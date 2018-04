Razkrivamo, kakšen je Henrik po odhodu šova

Henrik Lutz. FOTO: Planet TV

Indira. FOTO: Planet TV

so v oddaji The Biggest Loser Slovenija šteti dnevi. Prepričani smo, da se bo njegov odhod zgodil prav kmalu.Ker so oddaje posnete vnaprej, se je že pred časom javil na svojem facebooku in izlil svoj bes. Da je med tekmovalci nepriljubljen in pogosto povod za prepire, smo lahko videli tudi v oddaji, kjer ni hotel sodelovati pri izzivu in članom svoje ekipe pomagati, ko so poskušali pojesti čim več piščancev.Čeprav je bil še pred dnevi močno razburjen, pa se je zdaj očitno pomiril in se odpravil v studio, kjer so snemali Od težaka do junaka in se tam srečal z. Ob srečanju pa sta doživela pravi šok, saj sta si oba lase prebarvala v zelo podoben odtenek. Upamo le, da ne bo Henrik tega razumel kot kakšen namig usode, saj gre zagotovo zgolj za naključje.