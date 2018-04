Pro Plusu je zakuhala tožbo

Mojca zatrjuje, da tekmovalci niso imeli zagotovljenih enakih pogojev, kar na Pro Plus zanikajo. Foto Mediaspeed

Že v prvem tednu letošnje sezone kuharskega šova se POP TV spopada s škandalom. Tekmovalka lanske sezone MasterChef Slovenija, ki je bila tudi ena izmed favoritk, je namreč proti podjetju Pro Plus vložila tožbo in spregovorila o razlogih za to. »Nekaj mesecev smo poskušali navezati stik s podjetjem, vendar se niso odzivali na naše dopise, zato smo lani jeseni vložili tožbo. Najprej zato, ker udeleženci nismo imeli enakih razmer, drugi razlog pa je nespoštovanje varnostnih predpisov,« nam je povedala Mojca in dodala, da ima zaradi slednjega poškodovano koleno. »Zgodilo se je med snemanjem, ko sva bili sskupaj privezani z železnim karabinom.«Za kakšno poškodbo gre in kolikšen znesek zahteva od televizije, nam Mojca ni želela izdati, so nam pa na Pro Plus dejali, da jim nekdanja tekmovalka očita kopico neresnic, kar bodo v postopku tudi dokazali. »Lahko pa zagotovimo, da produkcijska ekipa kuharskega šova MasterChef Slovenija med snemanjem oddaje obravnava vse tekmovalce popolnoma enakopravno, slednjim pa seveda zagotavlja vse potrebne pogoje za izvedbo tekmovanja.«