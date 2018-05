Preobrat v Ljubezni po domače: Jože po tolažbo k Vesni

Vesni ne manjka snubcev. FOTO: Pop TV

Na kmetijije iz dneva v dan bolj glasno in napeto. Dekleta kar ne morejo in ne morejo najti skupnega jezika. Skačejo ena v drugo, se prerekajo, si mečejo polena pod noge in se žalijo. Vse skupaj v slabo voljo in stres spravlja tudi Jožeta, ki prepiranja ne more več prenašati.Da bi se pomiril, je že na vse zgodaj zapustil posestvo in tolažbo ter mir poiskal drugje. Po nasvet se je zatekel k, kar pa njenim snubcem ni bilo niti malo všeč.»Kaj dela? A zdaj bi pa še Vesno imel?« se je čudil, ki je noč preživel v Vesninem objemu, pa je dodal, da ne razume, kaj je zdaj to, in da ima Vesna dovolj njih. »Debelo sem gledal in tudi ostala dva sta,« je dodal.Jože je Vesno pred snubci prijel za roko in jo odpeljal. Na samem ji je povedal, da je razočaran nad dekleti in da ga skrbi, da se bodo pobile. »Doma ne zdržim več, pa sem prišel malo k tebi. Rabil sem oddih,« je dejal. Vesna mu je svetovala, kako jih naj ukroti, on pa ji je pihal na dušo, da uživa v njeni družbi in da si želi, da bi po koncu ostala v stikih in se prepustila toku.»Dobro sem se počutil. Zdaj ko se vračam, pa me spet stiska,« je še dejal, ko je zapuščal Vesnino posestvo.Fante je močno skrbelo, kaj se je dogajalo med njima. Razkrila jim je, kakšne težave ima Jože, in jim povedala, kako jih muči ljubosumje.S vprašanji so dekleta zasula tudi Jožeta, ki pa jim ni želel razkriti, da je bil na skrivnem zmenku z Vesno. Sporočil pa jim je, da mora kmetijo zapustiti, ki mu je ob odhodu dejala, da je »nikakršen« moški. V obrazložitvi, zakaj se je tako odločil, ji je povedal, da zato, ker si želi otrok, ona pa ne več.