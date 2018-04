Prekletstvo študijev

Gostinstvo je priljubljena obštudijska dejavnost. FOTO: Jure Eržen

Saj vem, saj vem. Družboslovni študiji so nekoristni in vsi, ki smo se odločili, da bomo šli študirat kaj takega, smo si povsem sami krivi. Razmišljali bi praktično, šli na študij strojništva, lesarstva ali gozdarstva, pa se nam s »prekletstvom« študijev za mešalce megle sploh ne bi bilo treba ubadati. A ne? Seveda ne, ampak o smislu kulture, umetnosti in z njima povezanih področij sem pred časom že pisala, tako da ne bom spet o tem – čeprav vem, da se bolj praktično usmerjeni ljudje še vedno ne zavedajo njihove pomembnosti. Poleg tega mi je ideja, da greš študirat nekaj, kar te sploh ne zanima, samo zaradi denarja, ugleda ali več možnosti za službo, povsem mimo. Če bi se vpisala na študij medicine, bi ga (po številnih živčnih zlomih) mogoče celo dokončala, ker sem bila vedno navajena sedeti za knjigami, sem pa prepričana, da bi bila vse življenje hudo nesrečna in moji pacienti tudi.Namesto tega sem sledila svojim zanimanjem in pristala na filozofski fakulteti, na primerjalni književnosti in angleščini, kot študentka družboslovja pa zelo hitro opazila bistveno razliko med sabo in kolegi na naravoslovnih smereh: če želiš, da bo tvoj družboslovni študij koristen (in profitabilen), moraš že med študijem za to narediti marsikaj. Kot študent strojništva, farmacije ali medicine pa tudi recimo prava za delo poleg faksa tako rekoč nimaš časa – pa saj se niti ne pričakuje, da ga boš imel. Najboljši kazalniki tvojega uspeha bodo desetke in posebni dosežki (udeležbe na tekmovanjih, simpozijih itd.) v sklopu faksa in to bodo tudi reference, ki jih boš lahko predložil bodočemu delodajalcu, ko se boš potegoval za delo. Kot družboslovec do desetk prideš malo bolj zlahka (na primerjalni književnosti moraš biti za oceno, nižjo od osem, že zelo slabo pripravljen na izpit), zato nisi s povprečjem 10 nič tako posebnega, da bi te takoj zaposlili, priložnosti, da bi kaj počel v sklopu faksa, pa je prav tako manj. Lahko sodeluješ v študentskih društvih, pri šolskih glasilih, kaj malega prevedeš ali napišeš, ampak to niso stvari, ki bi ti prinesle službo. Znajti se moraš drugače – z zunanjimi aktivnostmi.Po koncu študija lahko potem večino družboslovcev razdelimo v tri skupine:1/Tisti, ki so samo študirali in opravljali neko x študentsko delo ali pa še to ne. Našli jih boste v gostinstvu, za blagajnami supermarketov, v družinskih podjetjih (če so starši premožni) – v glavnem, to je bazen študentov, ki ga ima večina »praktičnih ljudi« v mislih, ko pravijo »če greš študirat družboslovje, boš pometal/a ceste«.2/Tisti, ki so se že med študijem aktivirali na področju, kjer si želijo delati. Primer: študent jezikov ali prevajalstva začne že v drugem letniku brskati za mediji, podjetji, kjer iščejo prevajalce. Sprva dela zastonj, ker študentu tako ali tako nihče ne zaupa, potem za bedno plačilo, sčasoma pride do neke ok vsote (še vedno daleč od prave plače) in si pridobi določen ugled, zato začnejo prihajati tudi ponudbe z drugih koncev. Vmes diplomira oziroma magistrira, odpre s. p., možnosti za stalno zaposlitev sicer ne dobi, zato pa dobiva povabila k raznim projektom, ki jih nadaljuje tudi po študiju. Obsojen je na prekarni način dela, ki ima mnoge slabosti in je tudi razlog, da se mnogi delujoči na področju umetnosti in kulture pritožujejo nad svojim položajem.3/Tisti, ki so se že med študijem aktivirali na področju, kjer si želijo delati, in imajo to srečo, da jih delodajalec po študiju tudi zaposli.To zadnje ni znanstvena fantastika in se ne zgodi samo, če imaš zveze – če si že med faksom pokazal, da ti ni odveč garati kot črna živina, in če si izkazal določeno raven sposobnosti (pa seveda, če si imel tudi malo sreče in bil ob pravem času na pravem kraju), delodajalec itak ve, kaj lahko pričakuje od tebe, in te bo zelo vesel v svojih vrstah. Super torej, potem ko si zadnjih pet let garal in se dokazoval, imaš zdaj končno službo. Začenja se pravo delo! In šele na tej točki se zares zaveš prekletstva družboslovnih študijev: ko se začne zares, si že tako naveličan vsega, da bi se najraje upokojil. Želiš si, da med študijem ne bi tako rinil v svet odraslih in da bi lahko, kot kolegi na medicini, samo tičal v knjigah. Ampak kaj ko veš, da te službe, za katero ti zdaj vsi pravijo, da si zanjo lahko tako hvaležen, v tem primeru ne bi bilo ...