Pravljičarka bo častna meščanka

Ena od ilustracij Lile Prap FOTO: Brane Piano

Lilijana Praprotnik Zupančič, bolj poznana pod umetniškim imenom, je za dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke na področju literature, oblikovanja in ilustratorstva predlagana za naziv častne meščanke Celja. Priznanje bo prejela na dan praznika Mestne občine Celje 11. aprila, ki ga vsako leto praznujejo z občinskimi nagrajenci, dobitniki najvišjih priznanj, celjskih grbov.Lila Prap, po izobrazbi diplomirana arhitekta, ki je na začetku zamenjala kar precej rednih služb, leta 1989 pa stopila na pot svobodne umetnice, je pred desetletjem očarala tudi Japonce, saj je tamkajšnja nacionalna televizija posnela serijo risank, v katerih so nastopale živalce, ki jih je ustvarila prav ona.Sicer pa je pravljičarka, ilustratorka in avtorica otroških pesmi, slikanic in zgodb letos že prejela tudi prestižno priznanje celjske zvezde, ki ga podeljujejo ustvarjalcem in skupinam ter pravnim osebam za uspešno delo in pomembne dosežke na področju kulture, ki so pomembno prispevali k prepoznavnosti Celja v širšem prostoru ali so s svojim delom pripomogli, da se mesto razvija kot prostor, ki je odprto za različne umetniške forme in kulturne prakse.