Pozavnistu iz Katarja odpoved izročil detektiv

Sedenje na dveh stolčkih se ni obneslo

Junija se Šulerju izteče pogodba o sodelovanju tudi v Qatar Philharmonic Orchestra, je za Bulvar povedal Bruce B. Robinson. Pozavnist je tam, tako se je hvalil, zaslužil od 40.000 do 45.000 katarskih rialov na mesec, kar bi naneslo do 10.000 evrov ob vsakem nakazilu. »RTV Slovenija ni plačevala v zvezi z Mihaelom Šulerjem nobenih davkov. Kot redno zaposlen za polovični delovni čas je prejemal ustrezno plačo (bruto okoli 1000 evrov, v znesek ni vštet dodatek na delovno dobo; op. a.), od katere je RTV Slovenija obračunavala akontacijo dohodnine in prispevke,« pa so Bulvarju sporočili z RTV.

Potem ko smo novinarji Bulvarja odkrili, da, pozavnist RTV Slovenija v rednem delovnem razmerju za polovični delovni čas, v resnici ne le živi v Katarju, ampak v svojo pozavno piha tudi v katarskem filharmoničnem orkestru, je mesec pozneje postalo jasno, da je Šuler za orkester, ki ga podpiramo davkoplačevalci in davkoplačevalke, odpihal svojo zadnjo simfonijo.Iz službe za odnose z javnostjo so potrdili, da so mu izročili izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Po naših informacijah mu jo je v ponedeljek vročil detektiv. Spomnimo, da je Šuler do našega razkritja približno dve leti živel in igral v glavnem mestu emirata v Dohi, mestu, ki mu poznavalci eksotičnih destinacij pravijo kar novi Dubaj, toda plačo – okoli tisoč evrov na mesec – je vlekel tudi na javni televiziji.Redko je bil navzoč na vajah, snemanjih, koncertih, z delodajalci pa si ji dopisoval – po elektronski pošti. Kako pa drugače, od ene do druge službe je dobrih pet tisoč kilometrov, polet je dolg kakšnih sedem ur, pri tem je treba vsakič plačati nekaj sto evrov za letalsko vozovnico, in to vsak delovni dan, zato je to neizvedljivo, pa če si še tako dober pozavnist.Zoper umetniško vodjo Simfoničnega orkestra RTV Slovenijadisciplinskega postopka niso uvedli, zoper violinistko, ki kot Kojčeva ni mogla opaziti, da pozavnista ni v državi, pa so ukrepali.