Pozavnist odnesel šefa na RTV Patrika Grebla

Glede na to, da se Šuler od naše objave po novem vsak dan prikaže v službi na Kolodvorski 2–4, nas je zanimal njegov trenutni status v katarski filharmoniji. Bruce Robinson, predstavnik Qatar Philharmonic Orchestra, ki je za Bulvar že pred tremi tedni potrdil, da Mihael Šuler igra v tamkajšnji filharmoniji in da živi v Katarju kot preostali člani njihovega orkestra, nam je v četrtek potrdil, da je njegov status enak kot marca – v njihovem orkestru bo igral do junija 2018, ko mu poteče pogodba, ki so jo leta 2017 podaljšali še za eno leto, potem »ko jim je g. Šuler zagotovil, da je prost in da pri njih lahko igra«. Po naših informacijah pa Šuler za stalno delovno mesto pozavnista, ki ga v katarski glasbeni ustanovi zaseda kot pogodbenik, avdicije ni opravil. Pri tem ne moremo mimo neuradnih, a zanesljivih informacij, ki navajajo, da se Šulerju izigravanje in sedenje na dveh stolih ni izplačalo, tudi na televiziji naj bi zanj v roku treh mesecev sledila odpoved.

Potem ko smo 17. marca v Bulvarju razkrili, da je za polovični delovni čas redno zaposleni solist pozavnist simfoničnega orkestrav resnici prebivalec arabskega emirata Katar in celo član tamkajšnjega filharmoničnega orkestra v Dohi, kjer služi lepe denarce, je generalni direktor RTV Slovenijavnesel nekaj prepotrebnega reda ter odslovil vodjo glasbene produkcije: »bo z dnem 8. 4. 2018 prenehal opravljati delo vodje OE glasbena produkcija. Vrnil se bo na prejšnje delovno mesto znotraj enote (glasbeni producent radijskega simfoničnega orkestra), obenem bo še naprej deloval kot občasni dirigent in vodja posebnih projektov,« so v sredo sporočili iz službe za odnose z javnostjo.»Odločitev vodje OE glasbena produkcija (Greblo, op. p), da v skladu z dogovori o iskanju možnosti racionalizacije poslovanja in kadrovske optimizacije nekoliko bolj angažira zgolj enega izmed obeh solistov, drugemu solistu g. Mihaelu Šulerju pa dovoli zmanjšanje delovne obveze na zaposlitev za polovični delovni čas, ni bila ustrezno izvajana, čeprav je nastala v dobri veri in v duhu dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi. S to odločitvijo javnemu zavodu RTV Slovenija ni bila povzročena finančna škoda in tudi ni bila v neskladju s pozitivno zakonodajo in internimi pravilniki.« V dobri veri in duhu dobrega gospodarjenja, kakopak.Spomnimo, da je pozavnist Šuler ves čas svoje neprisotnosti v domovini ter neaktivnosti na delovnem mestu iz naslova davkoplačevalskega denarja vseeno vsak mesec prejemal okoli 1000 evrov bruto (v znesek ni vštet dodatek na delovno dobo), RTV Slovenija mu je obračunavala akontacijo dohodnine in plačevala prispevke. Domnevna goljufija z davkoplačevalskim denarjem pa je trajala približno dve leti.No, ves ta čas pa kmalu bivši vodja glasbene produkcije, odslovljeni Greblo, umetniška vodja orkestrain celo inšpektorica, ki jo v orkestru imajo in ki jo davkoplačevalci plačujemo za to, da izvaja notranji nadzor,, sicer tudi članica sindikata kulturnih in umetniških izvajalcev RTV Slovenija, ne nazadnje pa tudi nekdanji generalni direktor RTV Slovenija, Greblov podpornik, niso opazili, da pozavnist Šuler že dve leti manjka? Basni za predšolske otroke.Ni ga bilo na vajah, koncertih, snemanjih. Medtem ko so njegovi kolegi hodili v službo, si je podjetni glasbenik s svojim delodajalcem dopisoval po elektronski pošti, včasih je prišel v Slovenijo, kakšno zaigral, sicer pa živel na drugem, z nafto bogatem območju, v Dohi, in tam igral pozavno za Qatar Philharmonic Orchestra. Pri tem naj bi se hvalisal, »da zasluži od 40.000 do 45.000 QAR«, kar bi pretvorjeno iz katarskih rialov v evre zneslo okoli 10.000 na mesec. Več sogovornikov iz kroga pozavnista nam je po objavi članka Zaposlen kot pozavnist na RTV, živi pa v Katarju povedalo, da naj bi se hvalil, »kako dobro da skriva dohodke pred Fursom, kako je 'nategnil' slovenske dacarje in finančne ustanove«. No, zdaj so se ti isti odločili, da javnega uslužbenca prijavijo na naslov, kjer bi jih skrivanje dohodkov utegnilo zanimati – na davčno upravo.»Ali obstajajo osnove za podajo prijave za sum kaznivega dejanja (Mihaela Šulerja, op. a.), še proučujemo. Če bodo sumi utemeljeni, bomo prijavo podali,« pojasnjujejo televizijci, o trenutnem statusu pozavnista pa, da »ima veljavno pogodbo o zaposlitvi in izpolnjuje vse obveznosti, ki izvirajo iz nje«.Medtem ko v tem trenutku sankcije za umetniško vodjo Kojčevo še niso znane, so na vprašanje, ali bodo zoper Sonjo Trampevsko ukrepali, televizijci sporočili: »Zelo verjetno, izdali bomo ustrezni ukrep.«Zakaj so bili našteti solidarni v očitno protipravnih dejanjih in kako nizka je moralna in delovna etika vpletenih javnih uslužbencev, sta vprašanji njihove lastne vesti in prioritet. Kot to običajno gre, pa kratko potegnemo sponzorji javne televizije – nič krivi naročniki in naročnice.