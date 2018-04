Poškodovan bo hodil po rokah

Da nesreča nikoli ne počiva, akrobat Filip Kržišnik še (pre)dobro ve. Vedno nasmejani Filip se je namreč pred kratkim s svojim odrskim partnerjem Blažem Slaničem odpravil v Francijo, kjer pa so jima šli načrti po zlu. Namesto odličnega nastopa, s katerimi navdušujeta po vsem svetu, sta v tujini pridelala ne tako nedolžno poškodbo. Pravzaprav se je hudo poškodoval Filip. »Po prihodu na oder in med izvajanjem gimnastičnega elementa mi je odtrgalo ahilovo tetivo,« se ni trudil prav nič olepšati bolečega trenutka, ki mu bo v prihodnjih tednih povzročal nemalo preglavic. Filip in Blaž sta se takoj vrnila v Slovenijo. »Po zaslugi vrhunske oskrbe v ljubljanskem kliničnem centru lahko že hodim s pomočjo bergel, bo pa rehabilitacija trajala vsaj od tri do šest tednov,« nam je zaupal Filip, ki pa kljub vsemu hudemu ostaja optimističen in v svojem šaljivem slogu dodaja: »Na srečo pa lahko ves ta čas hodim po rokah, zato akrobacij ne bo manjkalo!«