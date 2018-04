Po prekmursko pri veleposlanici na Dunaju

Sodobna prekmurska in prleška kuhinja še vedno temelji na predpostavki, da mora biti tisto, kar vidiš v sadovnjaku, na njivi, v gozdu ali jezeru, tudi na krožniku.

V rezidenci slovenske veleposlanice na Dunajuse je predstavila regija Prekmurje in Prlekija, tam pa so bili vsi častni konzuli Slovenije v Avstriji in generalni konzul Slovenije v Celovcu. Na delovnem kosilu, ki ga je skupaj z veleposlanico Ksenijo Škrilec in Slovensko turistično organizacijo zasnoval, so bili predstavljeni ključni ponudniki turizma v Pomurju, vključno s kolesarskimi potmi, vinskim turizmom, gastronomijo in termami. Prekmurje in Prlekija, ki prevečkrat ostajata v senci slovenske turistične promocije, dobivata veljavo med dunajskimi in avstrijskimi gosti, predvsem zaradi kakovostne ponudbe in bližine Avstrije. Častnim konzulom, ki so bili prisotni na kosilu, so se predstaviti mesarstvo Kodila, Panvita, Marof, projekt Expano in Kompas Pomurje, rdeča nit predstavitve pa je bila kuharska knjigaTradicionalna prekmurska kuharica (mimogrede, angleška različica knjige je romala tudi na britanski dvor, in sicer na naslov princess, princesa Mihaela Kentska), na podlagi katere je Leon Pintarič pripravil sodobni prekmurski meni. Princesa je sicer poročena z vnukom kralja. (Jurij V.), princem, bratrancem aktualne kraljiceLeon Pintarič iz gostilne Rajh je eden najbolj propulzivnih pomurskih in slovenskih kuharjev, ki je po šolanju v gostinski šoli v Bad Glelichenbergu izobraževanje nadaljeval v restavraciji Fabios in pri, ki s svojo restavracijo Steierereck na Dunaju zaseda eminentno 10. mesto na sloviti lestvici Pellegrino top 50 restavracij na svetu. Sodobna prekmurska in prleška kuhinja še vedno temelji na predpostavki, da mora biti tisto, kar vidiš v sadovnjaku, na njivi, v gozdu ali jezeru, tudi na krožniku.Veleposlanica Ksenija Škrilec in predstavnik Slovenske turistične organizacije na Dunajutako postavljata nove okvire promocije slovenskih turističnih regij v Avstriji, ki spada med naše najpomembnejše turistične partnerje. S pomočjo mreže častnih konzulov in z njihovim poznavanjem slovenske turistične ponudbe se bo to sodelovanje še okrepilo. Avstrija je namreč za Slovenijo eden najpomembnejših turističnih trgov.