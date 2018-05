Odzivi iz Lizbone: Lea je slovenska Taylor Swift

Za slovensko predstavnico na letošnji Evrovizijije druga uradna vaja na evrovizijskem odru. Po njenem drugem nastopu so na spletnih straneh, kjer podrobno spremljajo evrovizijsko dogajanje, zapisali, da je Lea gotovo ena izmed tistih, ki je na letošnji Evroviziji najbolj podcenjena.»Zanimiva, moderna in zelo podobna. To je nedvomno najbolj podcenjena pesem na letošnji Evroviziji. Mislim, da nas bo presenetila s svojo uvrstitvijo. Njen vokal je odličen, in če bi imela srečo in bi zastopala, na primer, Švedsko, bi lahko celo zmagala. Lea je iskriva in seksi kot še nikoli,« so zapisali na spletni strani oikotimes.com.Ob tem so delili še odzive z drugih evrovizijskih strani. Na Esckaz.com pišejo, da je vokalno popolna in da je po nastopih Latvije, Švedske in Črne gore, ki bodo nastopile pred njo, prava osvežitev.Escbubble.com piše, da je Hvala, ne! odlična pesem, ki gre hitro v uho in si jo človek z lahkoto zapomni. Pišejo, da bi se lahko brez težav uvrstila v finale, kjer jo uvrščajo celo na 10 ali 11. mesto.Escxtra.com dodaja, da je njen vokal dober, še posebej glede na to, kako veliko Lea ob prepevanju pleše. Po njihovem mnenju je na drugi vaji iz nastopa iztržila največ, kar lahko.Na spletni strani Eurovoix.com so pohvalili njen vokal in dodali, da ni slišati in opaziti, da bi se pri katerem koli delu skladbe mučila. Dodali so še, da je na drugi vaji tako kot na prvi opravila z odliko.