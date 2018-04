Ob Severini še jagenjčki obmolknejo

ivana sundov in severina Foto Mimi Antolovic

petja zorec in immortal models Foto Mimi Antolovic

Obiskovalci Ljubljanskega tedna mode so si že sedmič ogledali kolekcije za prihajajoče letne čase. Na prizorišču Viba filma se je trlo ljubiteljev pisanih kreacij, tisti najzvestejši pa so zadnji dan doživeli vrhunec. V prvo vrsto je prikorakala, kar je marsikomu odvrnilo pogled od postavnih manekenk in manekenov.je bila v svojem elementu, sproščena, zgovorna in dostopna. Celo nekdanji direktor marketinga pri Massuse je zaradi visoke gostje prikazal na sklepni večer. On je bil namreč tisti, ki je zagotovil, da je Severina privolila in postala zaščitni znak te priljubljene verige s čevlji. Ob srkanju camparija s tonikom se je največja zvezda naše regije prostodušno fotografirala z gosti, pokramljala z redkimi znanci, nato pa nam zaupala, da jo v kratkem čaka prav posebno srečanje.Z možemin sinkomse bodo odpravili v Madrid, kjer si bodo ogledali tekmo kraljevega nogometnega kluba. Na Seve čaka prav poseben gost, nekakšen bog tega globalnega športa,. Vse o pripravah na ta veliki trenutek in preostalih podrobnostih njenega zasebnega življenja, vključno z načrtovanjem drugega otroka, pa preberite v zadnji številki revije Suzy.