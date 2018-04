Ne Renato, gledalce je navdušila njegova mama

Dogajanje na Lužarjevi domačiji, kjer se tri dekleta borijo za Renatovo srce, je vse pestrejše. Dan po tem, ko se je Tamara grela pri postavnem gospodarju, se je pokazalo, da na kmetiji vlada veliko ljubosumja. Največ težav z vsem skupaj ima Doroteja, ki se na vse pretege skuša prikupiti Renatovi materi, a ji za zdaj najbolj ne uspeva.



Medtem ko se gledalci čudijo Renatu in njegovim dekletom, pa je mnoge navdušila njegova 41-letna mama. Po mnenju mnogih je postavna, lepa in še pametna po vrhu. »On mi ne deluje simpatičen. Mama pa zelo. Poleg tega je še pametna in se spretno izmika neprimernim vprašanjem in vtikanju v sinovo ljubezensko življenje,« se glasi eden izmed zapisov na spletu.