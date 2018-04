Najprej »fuki-fuki«, zdaj Iris Mulej razkrila še Mateja

Takšno fotografijo je dobila v zasebna sporočila. FOTO: Facebook

Miss Slovenije in manekenkaje izpostavila še enega moškega, ki pošilja sporočila z vulgarno vsebino in nazornimi fotografijami. Iris je prekipelo še pred časom, ko ji jeposlal fotografijo svojega korenjaka in jo povabil v svoj avtodom, kjer bi se šla »fuki-fuki«.Iris je tokrat v skupini Proti nadlegovanju na socialnih omrežjih, ki jo je ustanovila avgusta 2015, izpostavila. Tudi on je poslal fotografijo svojega premoženja. »Še eno opozorilo pred spletnim nadlegovanjem. Verjetno gre za lažen profil, je pa 'fajn' vedeti in 'spucati' takšne kretene s facebooka oziroma jih blokirati,« je zapisala besna Iris.