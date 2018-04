Na Kongresnem trgu jih bo 140

140

pevcev se bo zvrstilo na Kongresnem trgu.

Pevci solisti bodo s pop skladbami nastopali vso soboto od jutra pa do 22. ure ter v nedeljo od jutra do 14. ure.

Gojc se veseli. FOTO: osebni arhiv

Na Kongresnem trgu sredi Ljubljane se bo to soboto in nedeljo zvrstilo več kot 140 pevcev, solistov iz vse Slovenije, ki se bodo na velikem odru sprehodili skozi vse glasbeno-pevske stile zadnjih 200 let in hite, ki jih ljubijo mladi, in svetovno znane skladbe, ki so se ohranile 100, 200, 300 let. Koncert, ki je brezplačen, skupaj s Slovenskimi novicami pripravljata pevkain vsestranski. Slednji pravi: »Glasba je najbolj univerzalen jezik tega planeta, ki ga imenujemo Zemlja. In vedno, ko imam priložnost sodelovati pri takih dogodkih, se počutim kot najstnik, ki se prvič zaljubi. In prav tako je zdaj.«Pevci solisti bodo s pop skladbami nastopali vso soboto od jutra pa do 22. ure ter v nedeljo od jutra do 14. ure.V nedeljo zvečer ob 19. uri pa bo veliki koncert z naslovom Sprehod po zgodovini glasbe.Začel se bo z igranjem na dude v znani skladbi Amazing grace. V njej bodo nastopili tudi odlični solisti, 60-članski zbor ter Smooth band. Fantje prihajajo iz Zgornje Savinjske doline, njihov pevec je mladi. Če bi imeli ob poslušanju njegovega petja zaprte oči, bi bili prepričani, da vam poje karv živo, pravijo poznavalci.Igralec Gojc bo z veliko zasedbo nastopil v treh skladbah, takoj za njim pa bodo na oder prišli kar člani original hišnega Avsenik benda in seveda zaigrali skladbo Na Golici.V veliki zasedbi bodo zadonele tudi skladbe, The Beatles, Abbe, slovenska skladba Med iskrenimi ljudmi, Smooth band s svojim pevcem Klemnom bo zapel nekaj pesmi Elvisa Presleyja, tudi baby metal bo mogoče slišati in videti, in ta ni za prav nežna ušesa.»Nismo izbirali profesionalcev, ampak navadne ljudi, ki radi prepevajo in bodo z veseljem šli na oder,« še pravi Marta Zore ob vabilu na glasbeno druženje.