Mož Alenke Gotar o njenem vstopu v politiko

Glasbenikje na facebooku stopil v bran svoji ženi. Kot je povedal, je v zadnjem času zasledil veliko komentarjev o tem, da je vstopv politiko napaka, češ da naj se raje posveti glasbi in naj raje ne vstopa v svet pokvarjene politike. »Spet drugi so se obregnili vame, češ kako sem to dopustil in sprejel. Vsem tem odgovarjam: Z velikim veseljem!« je zapisal.Kot je dejal Anže, Alenko pri kandidaturi podpira »z vsem svojim bitjem«, saj da Slovenija v tem trenutku krvavo potrebuje takšne ljudi, kot je ona. Nekateri zanima, zakaj se je odločila za kandidaturo na listi stranke SDS. »Glede tega vam bo Alenka lažje odgovorila. Jaz lahko povem zase, saj sem član SDS že štiri leta, da je zame osebno to stranka, z daleč najboljšim programom in z vodstvom, ki je edino sposobno Slovenijo spraviti na zeleno vejo,« je prepričan Šuštar. Dodal je še, da bo ženi stal ob strani ne glede na vse morebitne laži in podtikanja.Soproga je bila ob njegovem zapisu ganjena. »Solze v očeh ... Hvala za tako podporo, moj dragi, ljubljeni Anže!« je zapisala na twitterju.