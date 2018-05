Moški in ženske na gala terapiji in zabavi

Spregovoril je tudi Vid Valič.

Vse padce, poraze, težke preizkušnje je Savina znala obrniti sebi v prid.

Savina je po vsem hudem zaplula v pristan sreče z Grkom Giorgosom.

Življenjska zgodba​ljudi gane do solz, toda obenem jim je lahko v velikansko spodbudo. Savina je v prometni nesreči skoraj izgubila nogo, umrl ji je brat, bila je spolno zlorabljena, z mamo sta bili v odnosu, polnem sovraštva in obtoževanja … Z veliko vaje, truda in ne nazadnje ob pomoči duhovnih učiteljev je našla pot do velikih resnic, ki so ji omogočile popolnoma drugačno življenje. Danes si sama piše usodo. Živi takšno življenje, kot ga želi živeti ona in še marsikdo drug.In kar je najpomembnejše, nakopičenega znanja ni zadržala zase, temveč ga deli s svetom. Z vsemi, ki pač želijo slišati. Čeprav večino časa preživi na grškem otoku Kreta, tam je spoznala moškega svojih sanj,, svojega Zevsa, kot mu pravi, ni pozabila na korenine in prijateljice.Še posebno močno je povezana z. To znano slovensko igralko je pred nekaj leti začela zanimati duhovna plat našega zemeljskega bivanja. Od leta 2015 ustvarja svojo oddajo Zvezdana, v kateri v osebnih nočnih pogovorih odkriva osupljive življenjske zgodbe nadvse različnih gostov. Brez sodb, drzno, iskreno in neposredno odpira nove dimenzije resnic in odpravlja tabuje.Med drugim se je Zvezdana pred mesecem pogovarjala celo z, avtorjem serije knjižnih uspešnic Pogovori z Bogom. Tisti, ki spremljajo njeno oddajo, vedo, da solz ne manjka. Donald pa je Zvezdano vidno pretresel, in to zgolj s tem, ko jo je pogledal globoko v oči ter ji preprosto rekel: »Vidim te.« Ja, oči so ogledalo duše.Po lanskem izjemnem, nepozabnem in razprodanem gala dogodku sta Savina in Zvezdana letos šli še višje in še globlje. Na celodnevni prireditvi Gala ženska in moški sta nanizali vrsto zanimivih predavanj, ki so jih vodili sami priznani strokovnjaki., avtor številnih odličnih knjižnih uspešnic in terapevt, astrologinja, specialistka za zdravljenje psiholoških travm in zastalih čustev, zdravilkain še mnogi drugi.Poleg predavanj in delavnic je bilo tudi zabavno. Manjkalo ni glasbe, tudi plesali so. Med drugim je nastopila, ki je svojo izkušnjo z rakom delila v eni izmed prvih Zvezdaninih oddaj.Morda manj pričakovano pa je na dogodku spregovoril tudi. Kdo pravi, da komiki nimajo nežnejše plati?