Moni očarala Naceta na Don Giovanniju

V ljubljanski Operi je bila v teh dneh dolgo pričakovana premiera Mozartove opere Don Giovanni. Med znanimi obrazi, ki so se je udeležili, je bila tudi Moni Kovačič s spremljevalcem. Srečanja z mladostno kolegico se je nadvse razveselil Nace Junkar; čeprav sta se z Moni v zadnjih letih sicer redko srečala, ga je kot vsakokrat tudi tokrat presenetila s svojim videzom.

Zmagovalka prvega festivala Melodij morja in sonca leta 1978 namreč še naprej odlično ohranja mladostni videz, kakršnega ji po pravici povedano zavidajo tudi mlajše kolegice in ženske na sploh. Kot lahko vsakič znova ugotavljamo, ji je uspelo če ne že ustaviti, pa vsekakor močno upočasniti čas.

40

let je minilo od zmage Moni Kovačič na MMS.

Znova je torej očarala tudi Naceta. »Razveselil sem se najinega srečanja in zares me je prevzela. Pozneje sem pokazal fotografije na telefonu nekaterim znancem in rekel, da se ne spreminja, ampak neverjetno ohranja svojo zunanjost. Po moje je lepša kot kdaj prej. In njen videz je zares zavidanja vreden,« pravi o kolegici.

Njen odgovor o skrivnosti mladostnega videza je enak kot pred nekaj leti: »Nekaj imam podedovano po mami, ki je gladko kožo na obrazu ohranila v pozna leta, in vesela sem za takšne gene. Katera ženska pa ne bi bila? Glede preostalih stvari pa je tako, da pazim na hrano, aktivno se ukvarjam s športom, gibam se, poskušam kar najbolj pozitivno razmišljati in podobno. Živim na podeželju. No, ne pozabimo niti, da si ženske lahko pomagamo tudi z ličili,« pravi mladostna Moni.