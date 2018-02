Mirela se je oglasila prek facebooka in razkrila resnico

Mirela Lapanović je pred dnevi poskrbela, da se je govorilo skoraj izključno o njej. Vsi so ugibali, ali je bila ugrabljena ali pa je pobegnila iz šova Pari. Iskala jo je celo policija. Ta se je nato končno oglasila prek facebooka in sporočila, da ni bila ugrabljena, temveč da jo je njen partner Neša Vuković odrešil muk, ko jo je odpeljal. Sporočila je še, da ima zdravniško potrdilo, da ne more več sodelovati v resničnostnem šovu. Da res ni bila ugrabljena, je dokazala še z eno objavo. Na instagramu je objavila fotografijo, na kateri je v objemu Neša. »Prava ljubezen premaga vse,« je zapisala. Da je zaljubljena do ušes, naj bi dokazovali številni srčki in čustvene prenapolnjene besedne zveze, kot so »ljubim, da se ljubiva«, »moj heroj«, »ljubezen« in »sreča«.