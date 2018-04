Mirela srečna kot še nikoli: Udarila je po znani pevki

Jelena Karleuša. FOTO: Instagram

'Strokovna ocena'

Da jemenda srečna in zadovoljna kot še nikoli v življenju, redno dokazuje na svojem facebooku. Skupaj s svojim starejšim izbrancem živi v Beogradu, kaj pa tam počne, ne ve nihče. Ima pa veliko dela sama s sabo, še posebej s svojo zunanjostjo. Pred kratkim je namreč zapisala: »Nikoli nisem mislila, da bom to izjavila, toda trenutno sem videti bolje od.« Njene prijateljice so ji ob tej izjavi pihale na dušo, jo hvalile in ji pritrjevale, medtem ko so se našli tudi nekateri, ki jim ni povsem jasno, zakaj Mirela sploh omenja Jeleno in kaj ima ta z njo. Pravzaprav nič, če samo primerjamo denimo profila na instagramu. Mirela ima okrog 4500, Karleuševa pa 1,7 milijona sledilcev.»Jaz sem zase najlepša in mi ni mar, kaj si mislijo drugi. Sem pa iskrena, ko povem, da se je zredila. Meni ona nikoli ni bila lepa v obraz, le telo je imela top. Ni mi všeč, ko javno pljuva, sebe pa ne vidi. Nihče ni brez napak in vedno je treba začeti pri sebi. Jaz sem sebi največji kritik, ne bom pa lažno skromna. Lepa sem tudi brez fotošopa in ga ne uporabljam,« se glasi le ena izmed Mirelinih izjav brez repa in glave. Ko bi vsaj pojasnila, kaj hudega ji je storila Jelena …