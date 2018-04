Mirela ostala brez komentarja, njenega partnerja prijela policija

Psičko Cerarjeve Anuše raztrgal mešanec

PALČJE - Naselje Palčje, od Pivke oddaljeno kakšnih sedem kilometrov, leži v zgornji Pivški dolini, obdano z valovitimi kraškimi travniki in pašniki. Tod je v nedeljo zjutraj okoli sedme ure Silvo Česnik odpeljal na sprehod osemletno psičko yorkshirsko terierko Tito. Bila je zdrava in razigrana, čakalo jo je še nekaj lepih, brezskrbnih let, pričakovana življenjska doba yorkshirskih