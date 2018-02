Milan s Štefko, Danilo z Barbaro, Borut pa sam

Dolgo so jo napovedovali, veliko se je o njej govorilo in šušljalo. Pričakovanja so bila visoka in končno se je zgodila. Velika koprodukcija SNG Drame Ljubljana in Mestnega gledališča ljubljanskega, Pohujšanje v dolini šentflorjanski. Cankarjeva farsa, ki še vedno živi.

Pod režijo Eduarda Milerja so na odru glavne vloge odigrali najboljši slovenski gledališki igralci in igralke: Uroš Smolej, Primož Pirnat, Iva Krajnc Bagola, Nina Valič …

Zato ni nepričakovano, da so se v Gallusovi dvorani zbrali sami eminentni gosti, ki niso hoteli zamuditi najbrž ene najpomembnejših premier tega leta. V družbi svoje Štefke je prišel prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Srečali smo tudi njegovega naslednika Danila Türka z ženo Barbaro. Prav tako se je premiere udeležil aktualni predsednik države Borut Pahor. Politikov res ni manjkalo. S partnerico Matejo Gantar si je predstavo ogledal tudi Milan Brglez, predsednik državnega zbora. Po dolgem času pa smo opazili že skoraj malo pozabljenega nekdanjega ministra za javno upravo in notranje zadeve Gregorja Viranta. Tudi njega je spremljala boljša polovica Bojana. In poznavalci so enotni, da sta videti zelo dobro. Očitno je Gregorjev umik s političnega parketa koristil obema.

Med občinstvom je sedela tudi Barbara Hieng Samobor, direktorica MGL, njen mož Igor Samobor, direktor Drame Ljubljana, pa je tokrat nastopil kar na odru. Iz prve vrste je težko pričakovano dramo spremljala tudi Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma. Kreativec Aljoša Bagola je modno oblečen kot zmeraj prišel spodbujat in občudovat svojo lepo ženo Ivo, ki je nastopala v vlogi županje. Par, ki ga združuje tudi ljubezen do umetnosti, je še zmeraj videti srečen in zaljubljen. Še zmeraj zaljubljen je tudi Jure Košir, ki je v prišel v družbi Simone Škrobar. Naš pogled je ujel tudi dve legendi slovenske gledališke scene, igralko Ivanko Mežan in Demetra Bitenca. Pa tudi nekaj mlajših igralcev, ki so prišli budno spremljat svoje kolege, med njimi Bojana Emeršiča, Zvezdano Mlakar in Uroša Fürsta. Barviti množici ljudi, ki so do zadnjega kotička zapolnili Cankarjev dom, je bilo skupno eno, vsi so domov odšli s prijetnimi vtisi in izpolnjenimi pričakovanji.