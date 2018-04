Melaniji čestitali iz rodnega kraja

AP Uradni portret prve dame FOTO: Bela hiša/AP

V kavarni Central's caffe v Sevnici so ob zvokih glasbe in izbranih pijačah slavili Melanijin rojstni dan.

Zbralo se je veliko Sevničanov in gostov od drugod. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

Pred 48 leti, dan pred slovenskim praznikom, takrat imenovanim še dan Osvobodilne fronte, zdaj je to dan upora proti okupatorju, so se priv Šmarju, predmestju Sevnice, veselili novega življenja.in, ki sta imela že dveletno deklico, se je rodila še ena deklica,. Odraščala je kot vse druge deklice v majhnih, skorajda neznanih krajih, kot je Sevnica. A prav po njeni zaslugi je postala svetovno znano mesto. Ko je postala prva dama Amerike, so v Sevnico začele romati novinarske ekipe z vsega sveta.Zanimalo jih je, kje je odraščala, kam hodila v šolo, s katere železniške postaje je odhajala v Ljubljano, izbrskali so njene nekdanje sošolce in sošolke in jih prisilili, da so se spomnili, da je bila že od nekdaj nekaj posebnega. Za novinarji so začeli prihajati turisti. Gostinski ponudniki so brž sprejeli izziv in v izložbe postavili pite, torte, palačinke, hamburgerje, vse v čast in slavo nekdanji Sevničanki. Občina je pripravila darilno kolekcijo First lady z izbranimi vini in suhomesnatimi izdelki. Če se Melanija ne bi rodila v Sevnici, na gradu bržčas ne bi snemali epizod znane turške telenovele in nanj verjetno tudi ne bi prišel ameriški igralecKljub temu je preostali del Slovenije prepričan, da Sevničani ne znajo ceniti te danosti, dejstva, da je Melanija postala prva dama. Številni menijo, da si zasluži več pozornosti in da je treba situacijo, v kakršni se je znašla Sevnica, izkoristiti do konca.Zato pobuda, da bi v Sevnici proslavili Melanijin rojstni dan, ni prišla od Sevničanov, ampak se je tega domislil Red Bull in Melaniji dal krila. Pobuda je torej prišla od drugod, izziv pa je sprejel gostinec. Tako so v kavarni Central's caffe v Sevnici ob zvokih glasbe in izbranih pijačah slavili Melanijin rojstni dan. Nato so gostje plakat s torto, na kateri je simbolična češnja, podpisali, pripisali lepe želje in pošiljko iz rodnega kraja poslali Melaniji v daljni Washington.