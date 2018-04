Matic se je zlomil

Tekmovalci nove sezone The Biggest Loserja so v drugem tednu občutili, da njihov boj ne bo tako enostaven in lahek, kot so si morda predstavljali. Medtem ko se nekateri s pritiski in z lastnimi občutki za zdaj še uspešno borijo, so se prvi že zlomili. Med tistimi, ki vsega, kar ga muči, ni mogel več zadrževati v sebi, je Matic, ki je med treningom celo zajokal.



Trenerka Nataša je opazila, da se je Matic med treningom začel umikati od skupine in se v nekem trenutku povsem umaknil na samo. Ko je pristopila, je opazila, da so mu po licu tekle solze. Matic ji je priznal, da je težko in da čuti bolečine, a Nataša ga je potrepljala po rami in mu svetovala, naj ji vedno, ko ga bo kaj pestilo, to pove.