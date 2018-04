Mariah Carey tožena zaradi spolnega nadlegovanja

Milijonski dolg

Odvetniki so jo zavračali

Pranje umazanega perila

Če bo tožba tudi v resnici vložena, bo na plan vsekakor privrelo veliko umazanih podrobnosti. Stella je že začela, saj trdi, da je na lastne oči lahko videla pevkine težave z zlorabo omamnih substanc, poleg tega pa menda ni jemala zdravil, ki bi jih morala zaradi bipolarne motnje.

Več kot tri leta sta bili – vsaj v očeh javnosti – skoraj nerazdružljivi. Kjer je bila, tam je bila tudi njena menedžerka, ki je kaj hitro postala tudi pevkina najtesnejša prijateljica in zaupnica. Do jeseni lani, ko sta spoznali, da sta druga drugi dali vse, kar sta si lahko, in je napočil čas slovesa. »Skupaj sta dosegli ogromno, a sta spoznali, da je za obe najbolje, da končata poslovni odnos menedžerke in klientke. Bosta pa sodelovali pri drugih podvigih in se še naprej podpirali,« sta novembra lani v prijateljskem tonu najavili konec poklicnega sodelovanja. A to je bilo očitno le metanje peska v oči, saj se je Stella odločila glasbeno divo zdaj zvleči na zatožno klop – a ne le zaradi kršenja pogodbe, ampak tudi spolnega nadlegovanja.Že res, da sta si najboljši prijateljici lahko precej blizu in ne čutita potrebe, da kar koli skrivata druga pred drugo, toda zvezdnica naj bi precej prekoračila mejo, saj naj bi bila v bližini Stelle nenehno gola, zato se je temnolasa menedžerka začela počutiti kot tarča spolnega nadlegovanja. Toda Mariah naj bi šla še dlje, saj naj bi »v Stellini navzočnosti počela stvari seksualne narave«. To trdi Stellin odvetnik v prvem delu tožbe, ki se tiče spolnega nadlegovanja, v drugem pa se dotakne kršenja pogodbe, saj naj bi diva vrgla Stello na cesto tako rekoč čez noč ter ji ostala dolžna več kot le zajeten kup denarja, menda več milijonov.Njune poti sta se združili leta 2013, ko je Stella kariero stand-up komedijantke obesila na klin in se posvetila negovanju pevkine kariere. To naj bi ji šlo več kot odlično od rok, saj je glasbena diva pod njenim vodstvom le v letu 2015 zaslužila mastnih 27 milijonov, iz menedžerke pa se je nato prelevila še v izvršno producentko njene resničnostne oddaje Mariahin svet. A če so se Stelline poslovne naloge tu končale, se niso njene prijateljske, saj naj bi bila Mariahina rama opore v težkih trenutkih, ko se je končala njena zaroka z avstralskim milijarderjem. A kot ji je pomagala prebroditi krizo zaradi enega moškega, je bil nato drugi moški tisti, zaradi katerega so se začele krhati njune prijateljske vezi., več kot desetletje mlajši plesalec in pevkin ljubimec, naj bi bil namreč tisti, ki je v ozadju vlekel nitke in povlekel tudi tisto, da je pevka nenadoma prekinila pogodbo z Bulochnikovo.Pevkini predstavniki so vse obtožbe zavrnili kot nične in lažne, prepričani, da Stella s poskusom tožbe sploh ne bo prišla pred sodnika. Sploh ker naj bi jo kot klientko zavrnili že trije odvetniki, dokler je eden vendar ni vzel. Razkol med njima naj bi nastal, ker se Stella menda ni več vedla kot menedžerka, ampak diktatorka, ki je poskušala nadzirati vsak pevkin korak. »Tako rekoč vselila se je v Mariahino hišo in tako o njej izvedla veliko stvari, Mariah je plesala, kot je ona želela; Stella ji reče, naj skoči, Mariah vpraša, kako visoko,« je vir še dodatno osvetlil njun odnos. In tako naj bi bilo vse do lani, ko si je pevka vendar priznala življenje z bipolarno motnjo in se začela zdraviti. Del procesa je bila tudi odločitev, da se obda le z ljudmi, ki jim resnično zaupa. Med njimi pa ni bilo (več)​ Stelle.Bulochnikova naj bi poskušala zdaj iztožiti milijone, za katere je prepričana, da ji jih je pevka ostala dolžna, želi pa tudi obresti, odškodnino in poravnavo vseh sodnih stroškov.