Mamin sinček? »Doma mi ni treba pospravljati, za to imam starše«

Nezadovoljstvo v hiši The Biggest Loser narašča, levji delež pri tem pa ima Henrik, ki je čisto in posušeno perilo iz sušilnika vrgel v koš za umazano perilo. Izgovarjal se je, da je to storil zato, ker so imeli tak sistem v prejšnji sezoni.



»Ne zanima me. Mi imamo nove navade. On se mora nam prilagoditi, ne mi njemu,« je dejala Katja.



A perilo in stanje v pralnici nista edini povod za vse pogostejše prerekanje in slabo voljo v hiši. Izkazalo se je namreč, da se nekateri tekmovalci požvižgajo na čistočo in pomivanje posode, ki jo umažejo sami, raje prepustijo drugim. Rok, Klara in Katja so imeli veliko povedati na račun Blaža, ki je priznal, da mu tega doma ni treba početi, saj za njim pospravljajo starši.

Tekmovalci so zato sklicali izredni sestanek, na katerem so se dogovorili, da bodo naredili seznam in tako določili, kdo bo kdaj skrbel za red v hiši.



Blaž je še dejal, da je ob prihodu v hišo vedel, da bo moral kdaj pospraviti. V svoj bran je še dejal, da ve, da so nekateri še veliko slabši od njega, a njihovih imen ni želel izpostavljati.