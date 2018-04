Mama znanega radijca ‘vleče‘ nadomestilo in dela na črno?

Objava je razburila uporabnike facebooka. FOTO: Facebook

Voditelj na Radiu 1v medijih in na spletnih omrežjih rad razkriva prigode s svojo materjo, tokrat pa je za dvig prahu na facebooku poskrbela kar sama.V skupini Iščem/nudim zaposlitev je namreč objavila oglas, da starejšim občanom ponuja kuhanje in dostavo kosila na dom, obrok pa stane 4 evre. Za ves mesec pa takšna storitev po njenih navedbah stane 120 evrov. Njena objava je naletela na mnogo spodbudnih in pozitivnih komentarjev, češ da se je dobro znašla. Na drugi strani pa so se oglasili tudi tisti, ki so ji očitali, da prejema nadomestilo Zavoda RS za zaposlovanje, hkrati pa želi na ta način zaslužiti na črno. Razlog za to je njena objava pred manj kot tednom dni, ko je uporabnike facebooka vprašala, ali ji s sklenitvijo podjemne pogodbe preneha pravica do nadomestila zavoda.