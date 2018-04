Luna na grad, Matteo na Bled

Mehičanka nas ni zamenjala s Slovaško. FOTO: Twitter

Kakšna sreča! Čarobno mesto! je Ruggero tvitnil ob svoji fotografiji z Bleda. FOTO: Twitter

Luna in Matteo sta bila navdušena nad Slovenijo.

"Dežela je bistveno manjša kot naša, ampak presenetljiva in celo osupljiva je njena raznolikost.

Nedavno gostovanje igralcev serije Jaz sem Luna v Ljubljani je bilo vrhunsko doživetje za množice njihovih slovenskih oboževalcev ter uvod v novo sezono nadaljevanke, kakršnega si lahko eni in drugi samo želijo. Najstniki so imeli za nekaj časa edinstveno priložnost v živo srečati svoje idole, ti pa se družiti tudi s slovenskimi oboževalci in celo spoznati njihovo državo.Da je Luna fenomen v pravem pomenu besede, ki zadnje čase osvaja svet, dokazujeta tudi razprodana koncerta v Ljubljani. Vstopnice niso bile poceni, a naša mladež je oba koncerta razgrabila. Zanimanje in navdušenje sta bili tolikšni, da so se za drugi koncert naslednji dan odločili nenadno, zaradi velikega povpraševanja.Glavna igralcainoziroma Luna in Matteo sta s soigralci in ekipo v Slovenijo prispela že dan pred prvim koncertom in čas so izkoristili tudi za obisk in ogled Slovenije.Naše dežele si nista ogledala skupaj, ampak ločeno, in tudi ne vsega, kar bi želela, a oba sta bila nad videnim navdušena. Obema so bili najbolj všeč gradovi. Luno je navdušil ljubljanski, Mattea pa blejski. »Tu je drugače kot pri nas. Drugačna pokrajina … Dežela je bistveno manjša kot moja, ampak presenetljiva in celo osupljiva je raznolikost. Ta je za tako majhno geografsko območje zares neverjetna in nepričakovana. Če sva prav razumela, si v uri in pol do dveh vožnje z avtomobilom od zasneženih gora na morju. Vaše obale si žal nisva ogledala, so nama pa povedali, da se v lepem vremenu menda od tam vidi zasnežene gore. To mora biti neverjeten pogled,« je dejala Karol.Izleti niso vedno izvedljivi, vse je odvisno od urnika. »Če je priložnost, jo vedno z veseljem izkoristiva. Zanimivo je videti kraje, kjer nastopamo,« sta v en glas poudarila 18-letna Mehičanka Karol in 24-letni Italijan Ruggero.Karol se je zdel najbolj zanimiv prehod v Staro Ljubljano in na grad nad središčem, Ruggera pa sta očarala blejski grad na pečini nad jezerom in otok. Za osebni arhiv in spomin sta oba veliko fotografirala in posnela filmčke o krajih pod Alpami. Delček pozitivnih vtisov sta objavila na družabnih omrežjih in jih delila po vsem svetu.Ne eden ne drugi kljub pogosti odsotnosti zdoma nima domotožja. »Pravzaprav za to niti ni možnosti. Snemanje nadaljevanke vzame precej časa, tudi turneja je naporna in s polnim urnikom. Tako se človek zamoti z delom, po koncu pa si velikokrat utrujen, tako da imaš v mislih predvsem spanje in počitek.«Spanje je nekakšen skupinski hobi ekipe serije Jaz sem Luna. Oba zvezdnika rada veliko spita. V njunem primeru to ni hobi, ampak delo. »Za snemanje in oder moraš biti spočit in čil, drugače ne gre. Za to pa je med drugim treba tudi zadosti spanja. In delava tudi tako.«Zvezdnika, ki sta dodobra obnorela Slovenijo z nadaljevanko in zdaj dvema koncertoma in ki imata množice oboževalcev, imata tudi svoje idole. Ruggero obožuje, Karol pa. Televizijski Matteo pripoveduje: »Vedno sem si ga želel srečati, a ga žal nisem. Ko je imel koncert v Londonu, se je skoraj uresničilo, a na koncu potem žal ni bilo usojeno. Pozneje je žal preminil, tako da s tem ne bo nič. Je pa ostala glasba, in ker je dobra, jo še naprej rad poslušam.« Njegov igralski idol pa je. »Upam, da njega pa bom srečal, nekega dne bi rad z njim tudi zaigral v filmu. Do takrat bom moral še veliko posneti, ampak upam, da nekega dne stopiva skupaj pred kamero.«