Ljubezen v šovu je rojena: Ko je sedla na mene, sem bil v nebesih

Renato je očaran nad temnolaso lepotico. FOTO: Pop Tv

Tamara je ogrela Renatovo srce. FOTO: Pop TV

Na kmetijoso se za teden dni preselilein. Kot kaže, ne bo imel prav veliko dela z izbiranjem. Njegovo srce je očitno že izbralo. Med romantičnim zmenkom je Tamaro zasipal s poljubi in komplimenti ter napovedal, da se bo poročil z njo.Ko je Tamara prispela na kmetijo je povedala, da je bila vsa iz sebe in brez besed. »Tako mi je všeč, da nisem mogla niti razmišljati,« je dejala. Po tem, ko se je izkazala z delom v hlevu, si je prislužila romantični zmenek.Renato je prišel pripravljen s komplimenti in prav posebno pijačo. »A bova nazdravila na tvojo lepoto?« je dejal in nadaljeval, da je ona njegova sanjska ženska. Čeprav je bila sprva zadržana in se je začela celo tresti, se je nekoliko sprostila, ko je sedla v njegovo naročje. »Ko je sedla name, je bilo kot v nebesih. Mislim, da se je ustavil čas, oba sva bila brez besed in sva se le gledala,« je dogajanje komentiral Renato.Tamari je bilo očitno pred kamerami nekoliko nelagodno, a jo je Renato vseeno poljubil. Poljub je bil očitno tako vroč, da je Renatu zaigralo srce. »Boš kar pri meni ostala,« je dejal in dodal, da je zdaj pripravljen na resno zvezo. »Zdaj te bom poročil. Srce mi igra in bije na polno,« ji je dejal, kasneje pa dodal, da mu je všeč, ker je videti divja, a je v resnici precej zadržana. »Med nama je nora kemija, iskrice so kar letele.«