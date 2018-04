Ljubezen po domače: stikala po predalih in iskala pornografijo

Na Jožetovi domačiji je med Anamari in Simono vse bolj napeto. Prepiranju in prerekanju med njima ni videti konca. Kaplja čez rob je bilo za Anemari to, da je Simona pregledala in prebrskala Jožetove omare in v njih iskala sumljive predmete.



»Če bom sem pripeljala svoje otroke, moram vedeti, kaj ima v predalih in kje skriva pornografijo,« je dejala in priznala, da ni našla nič čudnega. Anemari ni mogla verjeti, da si je dovolila kaj takega, zato se je pred Jožetom začela hudovati na njo in ji očitati vsemogoče. Ker se strasti med njima nista pomirile, je vmes posegel Jože, ki je povedal, da si ne želi prepira. »Tukaj smo, da se imamo lepo in da najdem sorodno dušo. Ni mi ljubo, da se prepirate,« je dejal. Simona pa mu je pojasnila, da ni želela krasi in da jo je k temu gnala radovednost.



Stikanje po predalih očitno Jožeta ni preveč zmotilo, saj je zgovorni rdečelaski naročil naj naslednjič, ko bo brskala po predalih, naredi inventuro in da perilo v pranje.



»Anemari in Simona si ves čas skačeta v lase. Zaradi ostrih besed bo treba nekaj narediti,« je komentiral Jože, Meri pa je dodala, da ob srečna šele takrat, ko bo Jože Simono poslal domov.