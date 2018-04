Lepotičke tudi v pozabljene kraje

Pomlad in poletje bosta v znamenju miss Slovenije, znane so namreč polfinalistke letošnjega lepotnega izbora, ki so se prvikrat predstavile v Rimskih termah, tako kot lani pod geslom Podpirajmo slovensko, podprimo Slovenijo. »Projekt vsako leto gradimo na zastavljenih temeljih, na vsebini, povezovanju in z dodano vrednostjo. Zdaj ne govorimo več o tem, da je to zgolj lepotno tekmovanje. Lepota je zajeta v delu procentov, vse drugo pa so segmenti, kot so podjetništvo, humanitarno področje, turizem, moda itd.,« našteva Jelka Verk, nosilka licence Miss Slovenije za Miss World, ki je skupaj z aktualno miss Majo Zupan kandidatke za letošnjo lepotno krono sprejela v Rimskih termah.



Melisa Hrapić Cvetko, Nika Benotič, Patricia Sliško, Charnée Bijön Bonno, Vanessa Goropevšek, Ksenija Kržan, Eva Karin Potrč, Isidora Rogić, Lara Krneža, Corrina Mijatovič, Mojca Kranjec, Maruša Lukančič, Hana Čolić, Katalina Simonič, Lara Drinovec, Pia Šoško, Barbara Mihurko, Lara Kalanj, Tamara Kamenšek, Flavija Bornšek, Eva Kos, Suzana Knezar, Marija Seničar in Eva Černevšek so dekleta, ki se že pripravljajo na polfinale. Prireditev bo v Marini Portorož 4. maja, do takrat pa je pred njimi še veliko dogodkov. Eden od njih, razglasitev najlepših pirhov, dogodek, ki ga vrsto let organiziramo na Slovenskih novicah, je že za njimi, čakajo jih še športni dan v Rimskih termah, fotografiranje v Marini Portorož, sodelovale bodo na merilni konferenci poslovnega partnerja Dewesoft iz Trbovelj, ki se je bo udeležilo 300 strokovnjakov z vsega sveta, dekleta pa bodo aktivno sodelovala pri predstavitvi in promociji Slovenije.



Ker je del projekta miss Slovenije tudi ozaveščanje ljudi za čisto in zdravo okolje, si bo na temo reciklaže vseh 24 lepotičk iz odpadnih materialov podjetja Tosama ustvarilo obleko ter se v njej predstavilo na polfinalni prireditvi v mestu rož. Od maja pa do konca poletja, natančneje septembra, ko bo miss Slovenije 2017 okronala svojo naslednico, bo mogoče finalistke izbora videti v marsikaterem slovenskem kraju, saj bodo aktivne po vsej državi, še poseben poudarek pa bodo letos namenili slovenskim krajem, ki so vse prevečkrat zapostavljeni, pravi Verkova. Vsekakor bo zanimivo, berite nas, tudi mi bomo zraven in vas sproti v sliki in besedi obveščali o podrobnostih.