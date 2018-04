Krvava Reka ljubezni

Doslej smo v priljubljeni seriji Reka ljubezni spremljali ljubezenske prizore in škandalozne zaplete, vendar so se ustvarjalci odločili, da je čas za malce akcije po hollywoodskem vzoru. Natašin lik, ki ga igra Anja Drnovšek, umre v prometni nesreči, takšnih prizorov pa – roko na srce – pri nas nismo vajeni. Igralka nam je zaupala, da je bilo snemanje napeto. »Pomislila sem – tole bo šlo pa zares. Ko je prišlo do usodnega trenutka, sem se enostavno prepustila, je pa verjetno precej drugače, ko z varne razdalje gledaš, kako ti razsujejo avto, kot če si sam v njem. Zame je bil to prvi takšen akcijski, krvavi prizor, ki sem ga snemala, in tudi ekipa je bila naravnost super,« pravi igralka. Njen lik umre zaradi uporabe telefona med vožnjo, na kar Anja opozarja in ljudem polaga na srce, naj tega nikar ne počnejo, saj je lahko usoden en sam trenutek. »Nataša se denimo ponesreči, ker ima v tisti sekundi veliko dela sama s sabo in s predmeti v avtomobilu. Medtem ko gleda v telefon, spregleda tovornjak.«