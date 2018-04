Kruta resnica? Avdić spravil Denise v jok

Korošica je Avdiću morala obljubiti tudi, da ne bo nehala hoditi k strokovnjaku. »Ali ga pa zamenjaj, ker imam občutek, da je slab strokovnjak,« je še dejal vidno pretresen voditelj.

Voditelj na Radiu 1je včeraj poskrbel za pravi roast, saj jo je v živo pred vso Slovenijo dobesedno raztrgal. Začelo se je zaradi škandala, ki ga je samooklicana spletna zvezda povzročila na podelitvi Žarometov. Kot smo že poročali , je vidno besen in slabe volje začel besedno tolči po njej. Dejal je, da je svojo kariero začela slabo, zdaj pa je začela še popuščati.Nato pa je Radio 1 objavil še nadaljevanje obračuna. »Ko sem prvič videl tvoje videe, sem se imel fino, ker sem mislil, da je zadaj neka fora,« je dejal Avdić. Kot je dodal, na njenih posnetkih na youtubu ni več ničesar zabavnega. Izrazil je obžalovanje svojih besed, ko je rekel, da je v nedeljo, ko je umrl, bog vzel napačnega človeka. Kot je dejal, je iz njega enostavno bruhnila jeza, v trenutku pa mu je bilo žal za izrečene besede. »Po drugi strani imam občutek, da bi ti moral pomagati,« je dodal. Ko je prišel čas za novi singel razvpite Korošice, je dejal, da tega ne želi spustiti v eter. »Ampak je ravno prava ura, da so vsaj otroci v šoli in tega ne bodo slišali,« je nadaljeval in zavrtel pesem. Ob tem je poudaril, da bo to storil samo enkrat in nikdar več.Ko je Denise začela peti, so bili obraziin Avdića več kot zgovorni. Niso vedeli, ali bi jokali ali se smejali. Kako ji je uspel nastop pod pritiskom voditelja brez dlake na jeziku, si poglejte v spodnjem videu.Avdić se je poleg glasbe dotaknil tudi njene golote. Fotografije v Playboyu je označil za žalostne in dejal, da je po tem, ko si jih je ogledal, šel gledat Unicefove fotografije, da bi se malo razvedril. Denise je še dejala, da je glasba logično nadaljevanje njene kariere. »Logično bi bilo, če bi šlo za sinhronizacijo porničev,« pa jo je zabil Avdić.