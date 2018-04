Kantavtor Pigl v družbi Detele in Marije Terezije

Vladarica habsburških dežel v ljubljanskem muzejskem kvartirju FOTO: WIKIPEDIA

Dva mojstra, Privšek in Sepe FOTO: LJUBO VUKELIČ

Vinilna Odpotovanja FOTO: JURE ERZEN

»Trgi Jureta Detele, Tomaža Pengova in Marije Terezije so v prostoru, kjer se dogaja in razvija zgodovina Ljubljane.«

Legendarna Odpotovanja

Prvi dokumentiran posnetek Tomaža Pengova je njegov vokal v pesmi Oda Ireni avtorja Dušana Velkaverha, ki jo je posnel z Mladimi levi. Izdal je štiri plošče avtorskih pesmi: Odpotovanja (1973), Pripovedi (1988), Rimska cesta (1992) in Biti tu (1996). Plošča Odpotovanja je bila prva kantavtorska in neodvisna plošča v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Leta 1978 je uglasbil Ježkovo pesem Črna pega čez oči, ki je prvič izšla v dokumentarnem filmu o ljubljanski Cukrarni.

Da se bo sprehajalnim potem na severni strani grajskega pobočja reklo ovinki, je odločil že županna začetku prejšnjega stoletja. Da ne bi bilo zmede, o katerih ovinkih je govor, komisija predlaga, da se enim ovinkom pravi Ovinki Vodnikov trg, drugim pa Ovinki Streliška ulica, pač po točki, kamor vodijo.Za območje med Masarykovo cesto in Taborom ter Metelkovo in Maistrovo ulico komisija načrtuje kar tri preimenovanja trgov. V AKC Metelkova naj bi se park pred klubom Tifani imenoval po, slovenskem pesniku, pisatelju in esejistu. Vse od Šengenske kuhinje, v L, mimo hostla Celica pa naj bi bil trg posvečen kantavtorju. Malo nižje v muzejskem kvartirju bi trg nosil ime po habsburški monarhinji»Trgi Jureta Detele, Tomaža Pengova in Marije Terezije so v prostoru znotraj dvoriščnih stavb nekdanjih vojašnic v središču mesta, kjer se dogaja in razvija zgodovina Ljubljane. Tu se prepletajo multikulturne dejavnosti, ki jih ponujajo notranji javni prostor in okoliški dejavniki. Mestu prinaša vse tisto, kar so opisali člani društva slovenskih pisateljev v svojih preteklih pobudah. Vsi trije trgi so po letu 1990 doživeli svoj razvoj, z začetkom gibanja Za Metelkovo mrežo in dogovorom z Jugoslovansko ljudsko armado in skupščino mesta Ljubljane, da vojska opusti uporabo kasarn v mestu,« je komisija pripisala k svojemu predlogu na tem mestu.Zdaj je vse v rokah mestnih svetnikov, ki bodo o tem predvidoma odločali na današnji seji.Spomnimo pa se, kako je na svojo ulico v Ljubljani čakal legendarni, glasbenik, skladatelj, dirigent, aranžer in utemeljitelj Big Banda RTV Slovenija, legenda slovenske popularne glasbe in jazza.Kar nekaj zapletov je bilo; pa niti ne toliko zaradi Privška, ampak zaradi tega, ker se je imenovanje ulice znašlo v nekem političnem paketu, in ker vemo, da s politiko pač ni dobro češenj zobati, je nekaj časa ostalo na ledu imenovanje ulice – eno prvih te vrste v glavnem mestu – po slovitem slovenskem glasbeniku Jožetu Privšku. Tistem Privšku, ki ga je nekoč na Radio Slovenija poklical ikonični ameriški producent, da bi mu napisal nekaj priredb, pa ga je Privšek zavrnil, ker da ima preveč drugega dela. No, in tistemu Privšku, ki se je v tujini velikokrat predstavljal kotali. Mimogrede: ime Jeff Conway je dobil nekoč, ko so snemali za neko angleško podjetje. Izbral mu ga jeZaplet, zdaj star kakih petnajst let, je skoraj že pozabljen, zdaj se po glasbenikih ne poimenuje skoraj nič več. Ups, zdaj se bo po, kot so klicali Pengova, imenoval trg nekje sredi kompleksa Metelkova, tam nekje na poti mimo hostla Celica.