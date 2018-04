Kakšen bo naslov, ne pove, kdaj izide, molči

Še kak teden, pa bo singl zunaj. Najbrž! FOTO: OSEBNI ARHIV

»Ko sem prijel v roke akustično kitaro in začel pisati pesem, sem takoj vedel …«

5.

singl pripravlja Kevin.

po skupini Tide nadaljuje samostojno kantavtorsko pot in po štirih uspešnicah, med katerimi sta skladbi Brez besed in Spomni se, pripravlja že peti singl, a njegovega naslova nam noče izdati.Tokrat se je odločil za duet in povabil k sodelovanju prijatelja, profesionalnega borca in člana nekdaj dobro znane rapovske zasedbe Kocka, za produkcijo in zvočno podobo pa je združil moči s producentom, ki ga bolje poznamo pod imenomKevin pravi: "Ko sem prijel v roke akustično kitaro in začel pisati pesem, sem takoj vedel, da želim poskusiti nekaj malo drugačnega od mojih prejšnjih singlov, in pomislil, da bi povabil k sodelovanju Boruta in Chorchypa. Vesel sem, da smo se tako dobro ujeli in da snemanje odlično poteka. No, bomo videli, kakšen bo rezultat."